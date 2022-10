Sans buteur, impossible d’atteindre son but à Anderlecht

Il n’y en avait à nouveau que pour Simon Mignolet, dimanche soir, après le Topper. Alors que son coach Carl Hoefkens parlait des « sept mains » du Diable rouge, Felice Mazzù estimait que le gardien brugeois avait gagné la rencontre. Mignolet mérite les louanges autant que le Soulier d’or. Toutefois, et si c’était surtout Anderlecht qui, en péchant pour la énième fois à la concrétisation, avait perdu le choc contre le Club ? En dépit des parades d’extraterrestre de l’ex-portier de Liverpool et de l’absence totale du petit brin de chance qui aurait pu faire basculer la rencontre, les Mauves auraient toujours dû mener à la pause et, au minimum, arracher le partage au second acte. Avec seulement 16 points sur 36 (44,4 %), le Sporting est désormais à 9 longueurs du Top 4.