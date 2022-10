Météo: la Belgique placée sous alerte jaune ce mardi

La Belgique est sous alerte jaune ce mardi, depuis minuit jusque midi, a signalé l’Institut royal météorologique (IRM). Du brouillard et des nuages bas pourraient réduire la visibilité à moins de 500m. Mis à part la Cote, tout le territoire belge est concerné.

L’après-midi, les éclaircies deviendront parfois larges même si, en Ardenne, certains champs nuageux bourgeonneront et une petite averse ne pourra dès lors pas être exclue. Les maxima se situeront entre 16°C en Hautes-Fagnes ainsi qu’à la mer et 18 ou localement 19°C en plaine. Le vent faible et variable s’orientera au secteur nord-est et deviendra d’ailleurs modéré à la Côte.