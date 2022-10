Kevin De Bruyne dans le top 50 des sportifs les plus bankables de la planète en 2022

Un athlète, en plus de ses performances, peut être rapport beaucoup d’argent aux annonceurs et à différentes marques. Sports Pro Media a dévoilé un classement des 50 athlètes les plus bankable du monde en 2022. The most marketable athletes of 2022 est dominé par Cristiano Ronaldo. Le Portugais est suivi par Serena Williams et LeBron James.

SportsPro se base sur une liste de 700 athlètes afin de dresser ce classement. Les athlètes sont classés selon trois indicateurs : la force de la marque, l’audience et portée mais aussi l’économie (retour sur investissement, engagement sociétal).