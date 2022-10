«On a tous fait une drôle de tête»: Manchester City sacré club de la saison, les joueurs du Real Madrid réagissent

Lors de la cérémonie du Ballon d’Or, le club de Manchester City a été élu équipe de l’année devant Liverpool et le Real Madrid.

Que ce soit avec le trophée Yachine remporté par Thibaut Courtois et le Ballon d’Or de Karim Benzema, le Real Madrid était bien représenté lors de la cérémonie du Ballon d’Or ce lundi soir. Pourtant, une petite polémique a enflé avec le sacre de la meilleure équipe.

De son côté, le quotidien Marca ironisait un peu sur le classement : « La blague : Manchester City meilleure équipe, et les Merengue, troisième. »

Pourtant, le trophée de « meilleur club de la saison » récompense l’équipe avec le plus de joueurs nommés parmi les finalistes du Ballon d’or (masculin et féminin). Manchester City en avait six (Bright, De Bruyne, Foden, Mahrez, Cancelo, Bernardo Silva), les Reds également (Alexander-Arnold, Van Dijk, Luis Diaz, Fabinho, Salah, Mané) tandis que les Madrilènes ne comptaient que cinq représentants (Benzema, Courtois, Vinicius Jr, Modric, Casemiro).