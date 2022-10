Grève à l’aéroport de Charleroi: vers une annulation de vols dans les prochains jours?

Le patron ajoute que l’aéroport ne peut empêcher certains vols de décoller pratiquement à vide. « Nous demandons (aux compagnies) d’attendre le plus longtemps possible, afin que le plus grand nombre possible de passagers puissent embarquer, mais nous ne pouvons pas suspendre les vols. »

Une réunion de crise est prévue ce matin, selon M. Verdonck. « TUI a déjà décidé de détourner une grande partie de ses vols vers Bruxelles. Et nous sommes en discussion avec d’autres compagnies aériennes comme Ryanair pour connaître leurs plans. Certaines d’entre elles risquent d’annuler tous leurs vols dans les prochains jours. »

Une action syndicale a plongé l’aéroport de Charleroi dans le chaos depuis lundi. Le mouvement de grogne a éclaté après que BSCA Security, responsable de la sécurité de l’aéroport, a décidé de scinder un des marchés de sécurité entre deux prestataires. Le personnel craint que cette décision ait un impact sur l’emploi et les conditions salariales.