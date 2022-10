«T’es aigri?»: le langage corporel de Kylian Mbappé lors du Ballon d’or fait réagir (photos)

Sixième lors du Ballon d’or 2022, Kylian Mbappé est présent lors de la cérémonie de remises de prix. Capté par plusieurs caméras, le visage très sérieux de l’attaquant français a été épinglé sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes n’ont pas hésité à tacler le joueur qui ne semblait pas heureux d’être présent à la cérémonie.

« Quel est son problème ? Il a vachement changé depuis 2018 » questionne une internaute avant d’ajouter « ça devient inquiétant, non ? ». Un autre internaute affirme que Mbappé devrait prendre exemple sur Karim Benzema, Ballon d’or 2022 : « Il va falloir qu’il change de mentalité et qu’il prenne exemple sur la détermination, le travail et l’humilité de Karim. Il a le talent pour le Ballon d’or mais il n’a absolument pas la mentalité ». « Surcôté » ajoute un autre.