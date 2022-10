Grève à Charleroi: la tension monte, des vols possiblement annulés dans les prochains jours

Les portes du terminal étaient restées fermées, dans un premier temps ce matin, parce qu’il y avait trop de monde à l’intérieur, mais depuis 8h00 environ, le passage a été libéré et les gens y ont à nouveau accès, précise le CEO. « Nous essayons d’informer au maximum les passagers. Je comprends la frustration des gens. »

Sur place, les passagers s’insurgent et épinglent le manque d’information de l’aéroport quant aux prochaines heures ou aux prochains jours. Sur le réseau social Twitter, ils sont nombreux à exprimer leur mécontentement. Certains ont déjà raté leur avion, d’autres patientent sans savoir s’ils pourront accéder à l’embarquement. Bloqués depuis l’aube, certains soulignent également la présence de jeunes enfants ou de vieilles personnes, debout, dans une ambiance très tendue.

« Nous ne pouvons pas suspendre les vols »

Le patron de l’aéroport de Charleroi a indiqué que l’aéroport ne peut empêcher certains vols de décoller pratiquement à vide. « Nous demandons (aux compagnies) d’attendre le plus longtemps possible, afin que le plus grand nombre possible de passagers puissent embarquer, mais nous ne pouvons pas suspendre les vols. »

Une réunion de crise est prévue ce matin, selon M. Verdonck. « TUI a déjà décidé de détourner une grande partie de ses vols vers Bruxelles. Et nous sommes en discussion avec d’autres compagnies aériennes comme Ryanair pour connaître leurs plans. Certaines d’entre elles risquent d’annuler tous leurs vols dans les prochains jours. »

« J’espérais que les discussions menées hier soir aient pu ramener tout le monde à la raison, mais ce n’est pas le cas », ajoute encore le CEO. « J’ai parlé aux syndicats et ils disent “nous ne bougerons pas”. (…) Depuis tôt ce matin, je cherche un délégué syndical qui puisse fournir des explications aux passagers, mais je n’en trouve pas. Pour l’instant, nous sommes impuissants. (…) Je ne peux (cependant) accepter que mon personnel et les passagers soient victimes des discussions en cours ».

Le remboursement n’est « pas un cas d’école »

Le mouvement de grève qui a lieu depuis lundi à l’aéroport de Charleroi n’est pas un « cas de figure explicitement visé par la réglementation sur le droit des passagers aériens », a déclaré à l’agence Belga, la porte-parole de Test Achats, Julie Frère, invitant au passage les voyageurs à prendre proactivement contact avec leur compagnie aérienne.

« En théorie, la réglementation sur le droit des passagers aériens donne droit à un remboursement ou à une indemnité complémentaire si le vol est annulé. Or, ici, ce n’est pas le cas. Les voyageurs n’arrivent juste pas à embarquer. Les compagnies aériennes ont peu de marge de manœuvre, elles subissent elles-mêmes les perturbations », explique Julie Frère.

L’organisation de défense des consommateurs, qui suit de près la situation, encourage les voyageurs à prendre contact avec leur compagnie aérienne et rappelle que celle-ci est tenue de fournir toutes les informations dont elle dispose pour s’assurer que les voyageurs puissent embarquer.

De son côté, Assuralia indique que la situation en cours à l’aéroport de Charleroi n’est pas un « motif valable pour obtenir une intervention de l’assurance annulation », selon la porte-parole de l’union professionnelle des entreprises d’assurances, Nevert Degirmenci.