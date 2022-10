«Une valeur de plus d’un million d’euros»: voici la montre de luxe que recevront Karim Benzema et Alexia Putellas, lauréats du Ballon d’Or (vidéo)

Karim Benzema et Alexia Putellas recevront une montre en or de luxe. Un objet de 18 carats et à la valeur de plus d’un million d’euro.

Karim Benzema et Alexia Putellas ont reçu leur premier et leur second Ballon d’Or ce lundi soir au Théâtre du Châtelet à Paris. En plus de cette récompense prestigieuse dans le monde du football, les deux lauréats vont recevoir une montre en or 18 carats de Purnell.

L’horologer suisse , partenaire pour la seconde fois consécutive du Ballon d’Or, a conçu cette montre spécialement pour cette 66e édition. « Chaque trophée est unique, tout comme chaque lauréat, et c’est dans cet esprit d’exclusivité que Purnell a développé deux pièces uniques qui seront remises au vainqueur masculin et féminin » peut-on ainsi lire sur le site internet de la marque suisse.