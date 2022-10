Le chanteur italien Franco Gatti, co-interprète du tube «Sarà perché ti amo», est décédé

Le groupe « Ricchi e poveri », né dans les années 60 à Gênes, a connu la célébrité en Italie et à l’étranger dans les années 70 et 80, vendant plus de 20 millions de disques au cours de sa carrière. Le titre « Sarà perché ti amo » (Ça doit être parce que je t’aime), sorti en 1981, figurera quatre ans plus tard sur la bande-son du film « L’Effrontée » de Claude Miller avec Charlotte Gainsbourg.