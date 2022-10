Serie A: le joueur de l’AC Milan Rafael Leao est élu Joueur de l’année et succède ainsi à Romelu Lukaku

Leao, 23 ans, a été l’un des grands artisans du titre de l’AC Milan lors de la saison 2021/2022, avec 11 buts et 10 passes décisives en 34 rencontres. Il succède à Romelu Lukaku au palmarès de ce trophée, attribué après les votes des joueurs et entraîneurs de Serie A, des arbitres, de journalistes, du sélectionneur et des anciens sélectionneurs de l’Italie. Le Portugais avait déjà reçu le prix de meilleur joueur attribué par la Serie A.

Maignan et Leao figurent aussi dans le Onze type de la saison avec deux coéquipiers, les défenseurs Fikayo Tomori et Théo Hernandez, auteur du «But de l’année» grâce aux votes des supporters sur le site de l’AIC.

L’équipe de l’année comprend aussi Giovanni Di Lorenzo (Naples) et Gleison Bremer (Torino, aujourd’hui à la Juventus) en défense, Nicolò Barella (Inter), l’ancien joueur de Genk Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) et Marcelo Brozovic (Inter) au milieu du terrain et Ciro Immobile (Lazio) et Dusan Vlahovic (Fiorentina et Juventus) en attaque.