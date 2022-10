Italie: les effets attendus de la politique économique du nouveau gouvernement

Finances publiques

Le programme de FdI est le plus cher parmi ceux des partis qui se sont présentés aux élections, avec un coût total estimé entre 150 et 200 milliards d'euros. Les principaux postes de dépenses concernent l'enseignement public, les allocations familiales, les infrastructures et les investissements publics, contre une baisse générale des impôts sur le revenu et sur la consommation (la TVA). La soutenabilité de ce plan dépend de la croissance économique que la politique budgétaire expansionniste (et notamment les investissements en infrastructures) pourra créer. Seule une croissance économique soutenue pourra éviter une augmentation substantielle du ratio déficit/PIB et dette/PIB. Sans croissance, la mise en œuvre complète de ce programme entraînerait une augmentation du déficit public de plus de 4 points de pourcentage chaque année pendant 5 ans.

Redistribution fiscale et inégalités

La proposition de réforme fiscale concernant une réduction de la fiscalité au bénéfice des revenus plus élevés atténuerait fortement la progressivité des impôts. Au Royaume-Uni, la récente proposition de réforme fiscale par la Première ministre conservatrice Liz Truss, aux effets redistributifs similaires, a rencontré une forte opposition au sein des Tories eux-mêmes. De plus, Giorgia Meloni propose de réduire l’éligibilité au revenu universel (reddito di cittadinanza) des catégories les plus exposées au risque de pauvreté. Enfin, l’augmentation prévisible du ratio dette/PIB risque d’accentuer ultérieurement les inégalités intergénérationnelles au détriment des jeunes et des futures générations.