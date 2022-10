Kevin De Bruyne très satisfait de sa troisième place au Ballon d’Or: «Je dois juste continuer ce que je suis en train de faire»

Lundi, le Diable Rouge a terminé sur le podium du Ballon d’Or, derrière le lauréat français Karim Benzema et le Sénégalais Sadio Mané.

Kevin De Bruyne a réalisé ce qu’aucun joueur belge n’était parvenu à faire avant lui. Lundi, le Diable Rouge a terminé sur le podium du Ballon d’Or, derrière le lauréat français Karim Benzema et le Sénégalais Sadio Mané. « Je vis mon rêve », a tout simplement lancé le maître à jouer de Manchester City lundi soir au Théâtre du Châtelet de Paris, où le gratin du football mondial était rassemblé.

« J’ai l’ambition de remporter le plus de titres possible et d’être le meilleur joueur qui soit. Je m’estime chanceux d’avoir déjà joué pendant 14 ans, ce qui fait déjà longtemps. Je resterai professionnel jusqu’au moment où je déciderai de m’arrêter », a ajouté le Belge de 31 ans, cité par son club. « Je dois juste continuer ce que je suis en train de faire. »