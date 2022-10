Grève nationale: la CSC et la CGSLB participeront à la journée d’actions du 9 novembre avec la FGTB Le syndicat chrétien, tout comme son homologue libéral, tenait un bureau national ce mardi matin. Les deux organisations ont décidé de la participation à la « journée d’actions » du 9 novembre, là où la FGTB parle de grève nationale.

Journaliste au service Politique Par Pascal Lorent Publié le 18/10/2022 à 13:50 Temps de lecture: 3 min

Sans surprise, nous confirmons que nous participerons à la journée d’actions annoncée en septembre et qui prendra des formes diverses. » Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC, sort de la réunion du bureau national de son organisation. La décision prise était attendue. Elle confirme que le syndicat chrétien mobilisera le 9 novembre prochain, sur le thème de la crise du pouvoir d’achat, de la hausse des prix de l’énergie et de la probable absence de marge salariale à négocier en janvier prochain. Le préavis partira ce mardi après-midi. « Une latitude laissée aux secteurs » Mais à l’inverse de la FGTB, la CSC n’appelle pas à la grève générale mais à des « actions de formes diverses ». « Cela ira de la grève là où c’est possible et où le décident les délégations et les militants, à des actions de sensibilisation, comme la distribution de soupe populaire », détaille Marie-Hélène Ska. « Ce sera une importante journée d’action et qui prendra, dans certaines entreprises ou certains secteurs, la forme d’une grève », annonce pour sa part Olivier Valentin, secrétaire national de la CGSLB. Le syndicat libéral appelle, lui aussi, à une journée d’actions, le 9 novembre prochain, plutôt qu’une grève générale.

Le choix de la diversité des opérations menées par la base est dicté par la variété des situations sectorielles, précise encore la patronne du syndicat chrétien. « Les enseignants voient des enfants arriver à l’école sans avoir de quoi se nourrir ou rentrer chez eux le soir dans des maisons qui ne sont pas chauffées mais ils ont leur propre agenda d’actions. C’est le cas aussi à la SNCB, où on proteste contre les mesures budgétaires prises à l’égard du rail. » Autrement dit, dans les secteurs où l’on mobilise déjà à d’autres moments, ajoutez un jour de grève en plus devient difficile. « Et dans la distribution, où les salaires ne sont pas élevés, perdre un jour de rémunération, c’est compliqué. » Sans parler de la situation de certaines entreprises, déjà en difficulté, et qui pâtiraient d’une journée d’arrêt de travail, reconnaît la syndicaliste.