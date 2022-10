Grève nationale: la CSC participera à la journée d’actions du 9 novembre avec la FGTB

Sans surprise, nous confirmons que nous participerons à la journée d’actions annoncée en septembre et qui prendra des formes diverses. » Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC, sort de la réunion du bureau national de son organisation. La décision prise était attendue. Elle confirme que le syndicat chrétien mobilisera le 9 novembre prochain, sur le thème de la crise du pouvoir d’achat, de la hausse des prix de l’énergie et de la probable absence de marge salariale à négocier en janvier prochain. Le préavis partira ce mardi après-midi.

Mais à l’inverse de la FGTB, la CSC n’appelle pas à la grève générale mais à des « actions de formes diverses ». « Cela ira de la grève là où c’est possible et où le décident les délégations et les militants, à des actions de sensibilisation, comme la distribution de soupe populaire », détaille Marie-Hélène Ska.