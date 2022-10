Déploiement de la 5G en Belgique: les prévisions d’Ericsson pour la Belgique

Le taux de couverture de la population en 5G devrait être « raisonnable » en Belgique d’ici quelques années, a prédit mardi Ericsson, en marge de la présentation d’une étude mondiale sur l’impact de cette technologie sur les consommateurs. La filiale belge de l’équipementier suédois en infrastructures télécoms constate en effet une forte poussée pour l’innovation de la part des entreprises à travers le pays, avec de véritables écosystèmes B2B qui se mettent en place.

Les trois principaux opérateurs belges (Proximus, Orange et Telenet) ont tous opté pour Ericsson et le Finlandais Nokia pour déployer la 5G sur leurs réseaux respectifs, au détriment des équipementiers chinois Huawei et ZTE. Ils sont pleinement occupés à installer leurs infrastructures, explique Fabrice Sancho, directeur général d’Ericsson pour la Belgique et le Luxembourg. Elles sont ensuite progressivement activées en Flandre, où la 5G est déjà disponible en de nombreux endroits, surtout les grandes villes, et le seront à Bruxelles et en Wallonie lorsque les normes d’émission des rayonnements auront été adaptées d’un point de vue législatif, probablement début 2023.