Séries: «The Bear: sur place ou à emporter».

Un jeune chef reprend les commandes d’une gargote en perdition dans la brillante série « The Bear : sur place ou à emporter ».

La première question, c’est « pourquoi ? ». Jeune chef talentueux, Carmen Berzatto s’est fait un nom dans le monde de la gastronomie parmi des plus grands cuisiniers, jusqu’à briller au célébrissime Noma (le triple étoilé au Michelin, à Copenhague, réputé meilleur resto de la planète). A New York, il officiait aussi dans un étoilé, se pliant à la discipline militaire et aux insultes. Pourquoi donc « Carmy » a-t-il fait le grand saut pour reprendre l’Original Beef, établissement crasseux à Chicago, sa ville natale ?

Dans les cuisines de ce resto où on sert le sandwich italien au bœuf, spécialité chicagolaise, rien ne semble pouvoir faire autre chose que partir en vrille dès l’instant où le « chef » Carmen y met les pieds, héritage d’un frère qui s’est suicidé quelques semaines auparavant – on tient déjà là une partie de la réponse : factures impayées, dette astronomique, hygiène douteuse, personnel peu organisé…