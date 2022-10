Un produit de la marque Carrefour rappelé en raison de la teneur trop élevée en mycotoxine

La mycotoxine est une toxine qui peut se former dans l’alimentation et qui est produite par différentes sortes de moisissures.

A la suite d’un contrôle et par mesure de précaution, la société Continental Bakeries Haust a décidé de rappeler auprès des consommateurs des « galettes 4 céréales » (100 g) de la marque Carrefour Bio en raison de la teneur trop élevée en mycotoxine. Il s’agit d’une toxine qui peut se former dans l’alimentation et qui est produite par différentes sortes de moisissures.

Les lots concernés portent les numéros H22154J et H22153J, avec comme date de péremption les 04/06/2023 et 03/06/2023.