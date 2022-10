Daniel Auteuil: «On est trop chahutés en ce moment. Ce film est là pour nous faire du bien»

Dans la vie, Daniel Auteuil est père de trois enfants (nés en 1981, 1992 et 2009). Et, dit-il en riant, « selon les retours, ça a l’air d’avoir été plutôt concluant ». De son propre père, il aligne les mots « aimant, tendre, timide dans sa relation avec moi mais présent ». Il ajoute : « C’était un père qui me servait de modèle puisqu’il était chanteur, acteur. C’est quelqu’un que j’admirais. Il a aussi été un modèle face au succès, comment se comporter avec les gens. Il était très respectueux des autres et cela m’a été inculqué. J’ai l’impression d’avoir passé cet héritage à mes enfants. Il y a un premier truc qui passe toujours, c’est l’amour. En tout cas, sur mes deux grandes filles. Le dernier a 13 ans et il faut continuer à travailler dessus, comme on dit. Mais j’ai l’impression qu’un enfant qui a été aimé aimera. »