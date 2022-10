Jamel Debbouze à propos du «Nouveau jouet»: «J’ai adoré jouer un être humain!»

L’humoriste-acteur revient dans une nouvelle version du « Jouet », comédie culte de Francis Veber, et invite à faire un grand « hug ». C’est drôle et bourré de tendresse.

Gamin, Jamel Debbouze rêvait à tous les jouets de la terre car il n’en avait aucun. Aujourd’hui, il peut tous se les payer mais celui qu’il préfère, c’est une balle car, dit-il, « vous posez un ballon dans n’importe quel pays au monde, vous le faites rouler et il y aura toujours quelqu’un qui tapera dedans et vous le renverra ». Cela faisait un petit moment qu’on ne l’avait plus vu au cinéma. Il revient dans une nouvelle version du Jouet, comédie culte de Francis Veber. Et s’il sert de « jouet » à un gosse de riche, il n’en est pas moins un être humain. Une première pour lui au cinéma.

Première fois que vous jouez un vrai personnage planté dans la vraie vie. Plaisir nouveau ?