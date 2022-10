Baptême de l’art: monuments aux mômes

Trois raisons de se lancer dans une activité culturelle avec les enfants. Cet automne, on découvre la nouvelle balade ludique et familiale du cimetière de Bruxelles.

Il faut aller au cimetière avec les enfants. Il faut leur montrer la famille, les amis et les amies perdues, les personnes inconnues qui sourient sur les photos, les colombes et les roses en porcelaine, les « On ne t’oubliera jamais ». Il faut leur parler de la mort pour qu’ils profitent de la vie. Les faire rire en leur récitant du Prévert parmi les tombes : « Mangez sur l’herbe, dépêchez-vous. Un jour ou l’autre, l’herbe mangera sur vous. »

Rendre accessible, compréhensible ou même ludique un lieu aussi étrange qu’un cimetière, c’est aussi l’un des défis du service des Musées de la Ville de Bruxelles qui a mis sur pied, pour cet automne, un nouveau jeu-parcours accessible aux enfants dès l’âge de 6 ans.