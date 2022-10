Yuku et la fleur de l’Himalaya

De Rémi Durin et Arnaud Demuynck, avec (les voix en v.o. de) Lily Demuynck-Deydier, Agnès Jaoui, Arno, Tom Novembre, Alice On The Roof, 65 mn.

« En haut des plus hautes montagnes de la Terre vit une plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil… la fleur de l’Himalaya. Yuku, une jeune souris, quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle et l’offrir à sa grand-mère. » Une grand-mère conteuse, qui devra bientôt s’en aller, emmenée par la petite taupe aveugle.