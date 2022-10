Une souris, un ukulélé, la vie… c’est «Yuku et la fleur de l’Himalaya»

Avec « Yuku et la fleur de l’Himalaya », l’animation se met à la comédie musicale. Portée par un joli répertoire de chansons, du blues, du rap… et du fond aussi. Car ce nouveau long-métrage majoritairement fabriqué en Belgique est également un conte initiatique.

Quand il n’est pas en train de jouer à saute-mouton par-dessus les frontières européennes pour boucler le financement d’un film d’animation, un art qu’il maîtrise comme personne, Arnaud Demuynck… en écrit et en réalise ! Il a cette fois retrouvé Rémi Durin, son comparse sur Le parfum de la carotte en 2014 (« Un vrai succès, et un vrai bonheur ») pour une touchante « comédie musicale » non dénuée de philosophie. Il y est question d’une souris musicienne en quête de la plante qui lui permettra de sauver sa grand-mère mourante…