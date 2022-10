Michel Ocelot à propos de «Le pharaon, le sauvage et la princesse»: «L’animation est très forte car on ne s’en méfie pas»

Le papa de Kirikou nous emmène en Egypte ancienne, dans l’Auvergne du Moyen Age et en Turquie au XVIIIe siècle. Avec, comme toujours, beaucoup de raffinement et des héros vaillants qui refusent la fatalité et les injustices.

Invité d’honneur du Fiff Campus à Namur il y a quelques semaines, Michel Ocelot prône l’honnêteté et la capacité de dire non. Il est toujours en combat pour faire naître ses histoires animées, depuis plus de vingt-cinq ans. En témoigne son nouveau film, Le pharaon, le sauvage et la princesse.

Trois histoires, trois pays, trois périodes, trois équipes. C’est un parti pris qui multiplie ou divise les difficultés ?