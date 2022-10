Frans Timmermans: «Nous devons aider les ménages et les entreprises à passer les deux, trois prochains hivers»

La Commission propose au Conseil européen un nouveau paquet de mesures pour faire face à la crise énergétique. Parmi les propositions, un mécanisme correctif sur les marchés et des achats communs. Frans Timmermans, le vice-président de l’exécutif, insiste par ailleurs : il ne faut pas perdre de vue le long terme et accélérer la transition.

Poutine a transformé l’énergie en arme, d’où les prix très élevés. Ce qu’on essaie de faire, c’est de permettre aux ménages, aux PME, aux grandes entreprises de survivre. On doit les aider à passer les deux, trois prochains hivers », martèle Frans Timmermans, vice-président de la Commission, en charge du Green Deal. D’où ce nouveau paquet de mesures approuvé ce mardi par le collège des commissaires européens, qui sera soumis aux chefs d’Etat et de gouvernement réunis en sommet jeudi et vendredi. Des propositions qui visent à garantir la sécurité d’approvisionnement et la solidarité entre Etats membres mais aussi, pour la première fois, à intervenir sur les marchés…