Jean Libon à propos de «Poulet frites»: «Aujourd’hui, le cinéma nous permet plus de liberté»

Après le succès de « Ni juge ni soumise », le duo Jean Libon / Yves Hinant (« Strip-tease ») revient avec « Poulet frites ». Un polar noir (et blanc) et une histoire de meurtre dont la pièce à conviction principale est… une frite.

Depuis trente-cinq ans, Strip-tease, au départ une émission de télévision culte, déshabille la société franco-belge, sans commentaire, sans interview, dans un style entre documentaire et fiction qui touche au plus près de l’essence des choses. Cet esprit, on le retrouvait dans Ni juge ni soumise, première incursion de Strip-tease au cinéma, couronnée de succès (avec notamment un Magritte et un César du meilleur documentaire).

Près de cinq ans plus tard, Jean Libon (créateur de l’émission avec Marco Lamensch) et Yves Hinant (réalisateur historique) reviennent avec Poulet frites, long-métrage sorti des cartons pendant le covid. Remonté à partir d’images tournées il y a vingt ans, le film suit Jean-Michel Lemoine, un inspecteur bruxellois qui enquête sur l’assassinat chez elle à coup de couteau de Kalika. Alain, toxico, voisin et ancien compagnon de la victime est un suspect idéal. Mais l’enquête (où on retrouve aussi la juge Anne Gruwez) est encore longue…