Trafic de drogues: la douane et la police font une «énorme» saisie de cocaïne à Anvers

La douane et la police de la navigation ont réalisé une belle opération lors d’un contrôle dans le port d’Anvers ce lundi.

Par Belga et AFP

Plus de six tonnes de cocaïne ont été saisies à Anvers dans deux « conteneurs citernes » livrés en provenance du Suriname, a annoncé la douane belge mardi. Aucun suspect n’a pour l’instant été arrêté et la police judiciaire fédérale d’Anvers poursuit l’enquête.

Cette saisie est « énorme », précise une porte-parole du SPF Finance, mais ne constitue pas un record en Belgique. Le record pour une saisie en une fois remonte à 2020, avec 11,5 tonnes. Elle représente néanmoins près de 10 % du total saisi jusqu’à présent en 2022 sur ce gigantesque port, premier point d’entrée en Europe de la cocaïne expédiée d’Amérique du Sud.