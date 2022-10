Charleroi: le nouveau musée des Beaux-Arts ouvrira le 16 décembre

Une visite du chantier bien avancé avait été effectuée en juin et tout le monde espérait, sans trop y croire, à une ouverture avant 2023. Ce sera chose faite puisque la date de l’inauguration officielle du nouveau Musée des Beaux-Arts de Charleroi a été arrêtée au 16 décembre, avec une ouverture publique le week-end des 17 et 18 décembre, deux jours lors desquelles l’entrée sera ouverte (et gratuite) pour tous et des animations seront prévues sur le site.