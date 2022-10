Allemagne: le chef de l’agence de cybersécurité limogé pour ses liens présumés avec la Russie

Le chef de l’agence allemande de cybersécurité, Arne Schönbohm, a été démis de ses fonctions avec effet immédiat, a annoncé mardi un porte-parole du ministère de l’Intérieur, après des révélations de médias faisant état de ses liens avec la Russie.

« Les allégations bien connues et largement discutées dans les médias ont définitivement endommagé la confiance nécessaire du public en la neutralité et l’impartialité » du président de la plus importante autorité de cybersécurité d’Allemagne, a indiqué le ministère de l’Intérieur.