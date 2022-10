Cristian Mungiu à propos de «R.M.N.»: «Il faut très peu pour que l’autre soit à nouveau désigné comme l’ennemi»

A partir d’un village en Transylvanie, le Roumain Cristian Mungiu questionne l’Europe et la nature humaine sur le racisme, la xénophobie et le nationalisme.

Six films en vingt ans et une présence régulière en compétition au Festival de Cannes, qui lui a valu une Palme d’or en 2007 pour 4 mois, 3 semaines, 2 jours, un prix du Scénario (Au-delà des collines en 2012) et un prix de la Mise en scène (Baccalauréat en 2016). Cristian Mungiu tourne peu mais son cinéma est reconnu internationalement et ses films placent les spectateurs dans des zones d’inconfort pour questionner la nature humaine et éclairer nos sociétés modernes telles qu’elles sont.

Vous avez tourné en Transylvanie. Pourquoi ce choix ?