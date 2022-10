«Argentina, 1985»Au cœur du procès des juntes

De Santiago Mitre, avec Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Flechner, Santiago Armas, Gina Mastronicola, 140 mn.

Dans Argentina, 1985, Ricardo Darín et Peter Lanzani incarnent respectivement Julio César Strassera et Luis Moreno Ocampo, deux procureurs publics qui eurent le courage et l’audace d’enquêter et de poursuivre la sanglante junte militaire en Argentine en 1985 lors de l’historique procès des juntes (Juicio a las Juntas). 1985, c’est un peu plus de deux ans seulement après la chute du régime et le début d’une lente transition démocratique. Et dans cette société en construction, l’influence de l’armée est encore considérable. Une réalité qui n’a pas fait peur à Strassera et Moreno Ocampo. Avec la jeune équipe qu’ils ont constituée, ils vont entamer cette bataille de David contre Goliath pour rendre justice aux victimes de la junte. Sous une menace constante pour eux et pour leurs familles.