Chelsea Carmichael: «L’important, c’est d’être soi-même»

Il y a une décennie ou deux, les femmes ne s’illustraient dans le jazz qu’au chant ou au piano. Cela change fameusement aujourd’hui et on ne voit d’ailleurs pas pourquoi il en serait autrement. Des femmes batteuses, saxophonistes, trompettistes, trombonistes. Chez nous, en France, en Grande-Bretagne. La nouvelle scène jazz londonienne, qu’on applaudit à travers Shabaka Hutchings, Moses Boyd, Theon Cross, Dave Okumu, Joe Armon-Jones, comprend nombre de femmes : les sax Nubya Garcia et Cassie Kinoshi, la trompettiste Sheila Maurice-Grey, la guitariste Shirley Tetteh. A ces noms s’ajoutent aujourd’hui celui de Chelsea Carmichael, 28 ans, saxophoniste.