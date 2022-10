Six plaintes pour harcèlement moral contre le greffier du parlement wallon

Le 12 septembre dernier, Le Soir publiait un dossier décrivant divers dysfonctionnements au sein du greffe du parlement de Wallonie. Frédéric Janssens, le greffier qui chapeaute la centaine d’agents faisant tourner l’institution, est accusé de faire régner un « climat de terreur » au sein du parlement. Une première plainte a été déposée contre lui l’été dernier. Dans la foulée, plus de cinquante employés se sont fendus d’une lettre ouverte, dans laquelle ils décrivent une ambiance délétère dans les couloirs namurois. Ils dénoncent les « pressions », « insultes », « humiliations » et la « violence psychologique – et parfois physique » du greffier. Le Soir avait même pu mettre la main sur un enregistrement où M. Janssens proférait des menaces à l’égard d’un collaborateur. « J’ai eu sa peau comment ? Avec des procédés odieux. J’ai eu sa peau ! Tu veux que j’utilise ces procédés avec toi ? », lançait-il, avant de ponctuer sa tirade par un « T’es à la morgue à midi. » Autant d’éléments qui ont provoqué la suspension pour six mois du principal intéressé.

Mais cet épisode semble avoir fait bouger les lignes en interne. Suite à ces révélations, d’autres agents du greffe ont décidé de déposer plainte, à leur tour, contre les pratiques de Frédéric Janssens. Contacté par Le Soir, l’auditorat du travail de Liège, division Namur, confirme l’existence d’une information judiciaire ouverte au sujet du greffier, suite à la réception de six plaintes pour harcèlement moral déposées par six agents ou ex-agents de l’institution. Tous ont déjà été entendus par la police ou par la magistrate de l’auditorat en charge de l’affaire. Ces plaintes ont été regroupées au sein d’un même dossier. C’est désormais aux enquêteurs de la police judiciaire fédérale de Namur de mener une (large) série d’auditions de témoins. Une enquête qui va s’étendre sur plusieurs mois, certains plaignants ayant été prévenus qu’il ne fallait s’attendre à aucune conclusion avant janvier 2024.