D1A: le Sporting de Charleroi concède le partage face à Courtrai après une fin de match chaotique

La rencontre a été interrompue pendant dix minutes suite au jet de fumigènes de la part des fans carolos après le but de l’égalisation par Felipe Avenatti.

La série négative se poursuit pour Charleroi, tenu en échec par Courtrai, 2-2, alors qu’il menait 2-0 au repos. La rencontre a été interrompue pendant dix minutes suite au jet de fumigènes de la part des fans carolos après le but de l’égalisation par Felipe Avenatti (88e). L’autre match de la 13e journée joué simultanément s’est soldé par la victoire 4-2 d’Eupen sur OH Louvain. Au classement, OHL (20 points,7e) devance Charleroi (16 points, 10e), Eupen (12 points, 12e) et Courtrai (11 points, 17e).

L’ambiance était électrique à Charleroi où les supporters de la T4 ont déserté jusqu’à la douzième minute. A leur arrivée, ils ont offert à la direction et aux joueurs un concert de sifflets. Jusque-là, ils avaient manqué la première occasion zébrée: une reprise acrobatique de Daan Heymans sur un centre de Joris Kayembe (8e). Par contre, ils ont vu Amirhossein Hosseinzadeh, qui avait profité d’un raté de Joao Silva, perdre son duel face à Marko Ilic (15e). Les chants contre Mehdi Bayat, l’administrateur délégué du Sporting carolo, ne faiblissaient pas quand Hosseinzadeh a lancé dans la profondeur Heymans, qui a relevé le niveau d’un match sans relief (27e, 1-0). Les Carolos ont alors récupéré plusieurs ballons haut sur le terrain et Marco Ilaimaharitra a concrétisé cette supériorité d’un tir à distance (42e, 2-0).