Dry cleaning, «Stumpwork»

Stumpwork (un terme définissant un style de… broderie), a été conçu après le décès de deux personnes ayant compté dans l’histoire du groupe : la mère du bassiste Lewis Maynard, disparue juste après la sortie de New long leg , et le grand-père du guitariste, Tom Dowse. La première prêtait son garage pour les premières répétitions, et le second n’avait jamais été avare en encouragements… Si les textes de Florence Shaw évoquent ces deux disparitions d’une manière ou d’une autre, ils restent malgré tout truffés d’observations toutes simples, certains diront candides, quant aux expériences humaines. Sans changer vraiment, Dry Cleaning change un peu quand même… Et oui, cette fois, Florence module un peu plus sa voix… Sortie ce 21 octobre.