Dry Cleaning nous offre une broderie verbale

Les Anglais de Dry Cleaning ont mis les bouchées doubles. Un an après leur premier et remarqué album, voici déjà la suite, toujours dans cette tonalité qui n’appartient qu’à eux… ou presque.

Le style « speech/song », le « parlé-chanté » de ce côté-ci de la Manche, a pas mal eu la cote, ces derniers temps. Voyez des gens tels que Sleaford Mods, les Londoniens de Black Country New Road ou les filles de Wet Leg, notamment. A cette petite armada de proches du spoken word, on ne manquera évidemment pas d’ajouter Dry Cleaning, qu’on a encore pu voir et surtout écouter l’été dernier à Werchter, et qui nous revient en ce mois d’octobre avec Stumpwork , un nouvel album. Le deuxième déjà en deux ans.