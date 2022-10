Exsangues, les communes wallonnes voudraient bénéficier de la fiscalité automobile

Au lendemain des différents conclaves budgétaires et alors que les crises en tous genres se succèdent, le discours porté par l’Union des villes et communes de Wallonie (UVCW) est on ne peut plus clair : « Cette fois, les pouvoirs locaux ne sont plus au bord du ravin. Ils sont dans le ravin… »

Le conseil d’administration de ce mardi a entériné le constat dressé par le président Maxime Daye (MR), par ailleurs bourgmestre de Braine-le-Comte : « Depuis trois ans, les élus locaux sont des gestionnaires de crise. Nous sommes la dernière couche de la lasagne institutionnelle, celle vers laquelle tous les niveaux de pouvoir se retournent lorsqu’ils sont aux abois. Mais désormais, nous n’avons plus les moyens d’agir. »