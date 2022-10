Aéroport de Charleroi: ni remboursement, ni indemnité pour les passagers laissés à terre, sauf ceux de mercredi

L’action de grève du personnel de Security Master à l’aéroport de Charleroi, celui qui contrôle les passagers et leurs bagages après les comptoirs d’enregistrement, suscite auprès des voyageurs de l’angoisse, de l’amertume ou de la colère. Mais aussi, en cas de vol raté, une véritable perte économique. Pour ces passagers, en effet, non seulement ils ont raté leur vol et les éventuels services liés (vacances – ce sont celles d’automne aux Pays-Bas et Schiphol est bondé –, location de voiture, nuits d’hôtel…), mais en plus, financièrement, il s’agit certainement d’une perte sèche.