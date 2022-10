Michel Corboz, «Baroque & Renaissance Eras»

Erato, un coffret de 74 CD

Pour ma génération, il fut le grand découvreur de la musique ancienne : Monteverdi bien sûr avec l’Orfeo, de nombreux madrigaux et l’intégrale du Selve e morale, ces pièces écrites pour les offices de St-Marc, mais aussi les Gabrieli et Venise avant Monteverdi, et ensuite Marcello ou Alessandro Scarlatti. En musique française, on savoure la Renaissance avec Goudimel ou la chanson parisienne. Plus tard il est venu au baroque avec de nombreux Charpentier sorti de l’isolement du seul Te Deum, Delalande, quelques Händel imprévisibles dont la version Mozart du Messie, l’Ercole amante de Cavalli, un Carissimi jubilatoire et, bien sûr, de nombreux Vivaldi et par-dessus tout Bach, servi avec une ferveur chaleureuse.