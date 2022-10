Kissin, «The Salzburg Recital»

DG

Kissin ne fait décidément rien comme les autres. En première partie de son récital salzbourgeois de 2021, ne se permet-il pas d’insérer entre une pénétrante sonate de Berg, à la fois claire et intense, et de vivaces préludes dansants de Gershwin, une danse et cinq pièces de Khrennikov, l’apparatchik soviétique préféré de Staline. Tout simplement pour nous montrer que, dans sa jeunesse, le futur contempteur de la musique formaliste se complaisait lui aussi dans des atmosphères modernistes ! En seconde partie : une poignée de Chopin somptueusement ciselés et quatre bis (Mendelssohn, Chopin et Debussy mais aussi un Dodecaphonic Tango de son propre cru). Et finalement, on s’exclame. En fait, Kissin ose tout car il domine tout.