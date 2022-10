Log4j est un ensemble de routines informatiques programmées en Java et utilisées dans de nombreuses applications et services web afin de gérer l’historique des événements qui sont liés à un fichier ou une base de données. En décembre 2021, des hackers ont profité d’une vulnérabilité dans cet utilitaire pour exécuter du code sur des serveurs et ordinateurs distants. La fondation Apache a attribué à cette faille une note de 10 – la note maximale.