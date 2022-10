Qui dit mieux? Coup de marteau. Adjugé!

C’est dans La mort aux trousses, d’Alfred Hitchcock, sorti en 1959. Cary Grant est pris par des espions pour quelqu’un d’autre et il est poursuivi de péripétie en péripétie jusque dans une salle de ventes. Où le méchant James Mason caresse le cou de sa maîtresse Eva Marie Saint comme on cajole un chien ou un objet. Dans cette salle archibondée, avide d’acquérir un tableau ou un meuble de prix, Cary Grant enflamme les enchères jusqu’à la folie et jusqu’à se faire expulser par la police, ouf, il aura échappé au sbire de James Mason, un Martin Landau au regard tueur.