Russie: «Il n’y a aucun sens de garder la même présence diplomatique en Occident», selon Lavrov

La Russie ne voit « aucun sens » à garder la même présence diplomatique en Occident, a affirmé mardi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, en annonçant que Moscou allait désormais se concentrer sur l’Asie et l’Afrique.

Les diplomates russes y travaillent « dans des conditions qu’on peut difficilement qualifier d’humaines, on leur crée constamment des problèmes, en avançant constamment des menaces », a souligné Sergueï Lavrov.

Il n’y a aucun sens et aucune envie, naturellement, de garder la même présence dans les pays occidentaux », a déclaré M. Lavrov, lors d’une rencontre avec des jeunes diplômés récemment embauchés par le ministère russe des Affaires étrangères.

« Mais le plus important est qu’il n’y a pas de travail là-bas depuis que l’Europe a décidé de se fermer face à nous, de suspendre toute coopération économique » avec Moscou, a-t-il poursuivi. « Que faire ? On ne peut pas forcer les autres à nous aimer », a ajouté le chef de la diplomatie russe. « Les pays du tiers-monde, en Asie comme en Afrique, ont besoin au contraire d’une attention supplémentaire », a-t-il assuré, en précisant que la Russie a beaucoup de projets là-bas, notamment commerciaux, « qui demandent un accompagnement diplomatique ». « Dans ces conditions, nous allons bien sûr placer le centre de gravité dans les pays qui sont prêts à travailler à des conditions d’égalité et à coopérer avec nous sur une base mutuellement avantageuse », a conclu M. Lavrov.

De nombreux pays occidentaux comme les Etats-Unis, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne ou l’Autriche ont expulsé en masse des diplomates russes depuis le début de l’offensive russe en Ukraine le 24 février.

Dans certains cas, ces expulsions ont été accompagnées d’accusations d’espionnage.