Philatélie: les Belges sont (encore) de grands collectionneurs de timbres

Adeptes des mails et des messages instantanés, nous n’envoyons plus vraiment de longues lettres enflammées. Et il est encore plus rare que nos yeux se posent sur ces petits rectangles de papier aux bords dentelés, collés en haut des enveloppes. Nous pouvons dénicher des timbres de collection dans quelques albums à peine remplis, dans les caves et les vieux tiroirs de nos parents et grands-parents. Témoins de la jeunesse de nos aînés, ils n’ont plus la même vie qu’avant. On pourrait croire que la poussière les a recouverts et envoyés aux oubliettes depuis 1980, mais ce n’est pas le cas. Le virus de la collection se propage encore. Le budget, lui, n’est plus le même.

Les timbres et leur valeur