Grève nationale: les syndicats d’une même voix, en des termes différents

Les mots ont leur importance et, dans une communication syndicale, ils sont toujours pesés. Dès lors, faut-il voir les signes d’une désunion dans l’annonce, pour le 9 novembre prochain, d’une « journée d’actions » par la CSC et la CGSLB, là où la FGTB parle depuis plusieurs semaines, d’une « grève nationale ».

Le front commun syndical partage une analyse commune de la situation : l’inflation et la hausse des prix de l’énergie et des carburants tendent la situation sociale de leurs affiliés. Cela dure depuis plusieurs mois et certains travailleurs doivent choisir entre se soigner ou se nourrir, voire se déclarer en maladie par manque de carburant pour aller travailler. Le point de rupture n’est pas loin. Et, de la base, la pression monte. Ou elle trouve à s’exprimer via le sifflement de la soupape syndicale ; ou le risque d’une explosion devient sérieux.