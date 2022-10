France: un crash test pour l’autorité du gouvernement

Le plus gros de l’orage serait-il passé ? C’est le pari que fait le gouvernement français. Il a observé avec attention ce mardi la journée d’action interprofessionnelle décrétée par une partie des syndicats (la CGT et Force ouvrière notamment, mais pas la CFDT, première centrale du pays) pour demander des augmentations de salaires et défendre le droit de grève.