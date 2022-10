«Le chêne, l’acajou, le hêtre, le cerisier, c’est révolu»

Trois expert.es expliquent pourquoi le mobilier est désormais le département le moins coté et le plus compliqué des ventes aux enchères.

Le chiffonnier en marqueterie de bois de rose de style Louis XV (XXe siècle) : 80 à 120 € d’estimation. Le secrétaire droit Louis Philippe en acajou, dessus marbre (XIXe) : 200-300 €. La table tripode de style Napoléon III (XIXe) : 300-400 €. La paire de fauteuils à bascule en acajou et simili cuir style Chesterfield et repose-pieds assorti (XXe) : 100-200 €. La table d’appoint gate-leg en chêne (XVIIIe) : 150-250 €. Vous aimez ? C’est le moment. Parce qu’ils et elles le répètent en chœur : aujourd’hui, le mobilier, « c’est compliqué. » Nous avons demandé pourquoi à trois spécialistes issu.es d’incontournables maisons de ventes belges.