Cyberespace, le nouveau champ de bataille de l’armée belge

Ce mercredi, la Défense inaugure son Cyber Command, première étape vers la création d’une cinquième composante dans l’armée belge, la composante cyber. Plus qu’un renforcement des effectifs et un nouvel organigramme, c’est une dynamique inédite que veut insuffler l’état-major.

Bruissements et murmures, que du silence, bref, « se méfier des voisins, fermer les rideaux, ne pas parler, être discret », raconte Chris (tous les prénoms de cet article ont été modifiés, NDLR), un civil employé depuis cinq ans par le Service général de renseignement et de sécurité (SGRS) belge. Pour Le Soir et Knack, le service Forensic du SGRS a accepté de simuler, dans un dortoir du quartier Reine Elisabeth à Evere, une intrusion dans une chambre d’hôtel et une exfiltration de données. « C’est le genre d’opération que nous menons fréquemment », poursuit Chris, sans plus de précision. Le service de renseignement a beau vouloir communiquer, c’est à pas très feutrés.