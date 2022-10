La génération X à l’assaut des enchères

Elle l’a appelé tout simplement « Département X ». La maison de vente aux enchères britannique Christie’s a ouvert un nouveau département lié au marché en plein essor des articles de sport, baskets en tête, que les jeunes collectionneurs et collectionneuses s’arrachent désormais. Le département X vendra également des objets de collection rares dans de nombreux secteurs, comme celui de la musique, de la mode et de l’art.

Caitlin Donovan, responsable des sacs à main, du streetwear et des baskets chez Christie’s, dirigera cette nouvelle aile. Pour elle, il s’agit d’un « marché fort et robuste qui ne fera que se renforcer ». Elle table en effet sur le fait que les sneakers rares et autres souvenirs liés aux icônes du sport vont probablement prendre de la valeur parallèlement à l’accroissement de la richesse des collectionneurs.