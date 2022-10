Enchères de vins: tout le monde peut faire de bonnes affaires

Les cotes restent bonnes, elles continuent de monter, même si c’est plus doucement ». Gatien de Villegas, responsable des ventes aux enchères de vins à l’Hotel de Ventes Horta se veut d’un optimisme prudent à l’heure de préparer la traditionnelle vente de novembre de la maison bruxelloise – qui en organise deux par an, l’autre ayant lieu en mai. Le contexte général de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique qui s’en est suivie – avec son effet dévastateur sur le pouvoir d’achat – n’incite évidemment pas à l’euphorie béate. « La vente de mai s’est très bien passée », constate pourtant Gatien de Villegas. « On n’a pas ressenti d’effets de la crise dans le marché ».