Sotheby’s Belgium veut s’ouvrir aux galeries

Installé depuis peu dans de nouveaux et vastes locaux, Sotheby’s Belgium innove sur plusieurs plans. « Nous avons rassemblé ici Sotheby’s Belgium et Sotheby’s International Realty, la branche dédiée à l’immobilier » explique Emmanuel Van de Putte, directeur de Sotheby’s Belgium. « Les deux entités restent indépendantes mais nous travaillons ensemble et c’est un véritable plus. »

Quoi de mieux, en effet, pour découvrir des œuvres d’art ou du mobilier rare que de visiter une maison de luxe qu’une famille souhaite mettre en vente, suite, par exemple à un décès. Si les deux entités ont des bureaux séparés, elles sont désormais réunies dans les mêmes locaux de l’Avenue Louise, favorisant les échanges entre les équipes.